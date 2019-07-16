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İstanbul'da "Sıfır Atık" projesinin ikinci toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Bu dünya kentinde, bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını da aşacağımızı ümit ettiğimiz bu aziz İstanbul'umuzda evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz" - "Kamuda tespit edilen 12 bin 700 binamızda bu işi başlattık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını aşmayı ümit ettikleri İstanbul'da, evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istediklerini belirtti.

Yerlikaya, Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirilecek ikinci etabı kapsamında özel hastane ve AVM yöneticileriyle Beşiktaş'ta bir otelde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, geçen hafta otel ve marina işletmecileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bugün de hastane ve AVM yöneticileriyle toplandıklarını belirten Yerlikaya, Sıfır Atık Projesi'nin, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 81 il müdürlüğünün projenin yürütücüsü olduğunu dile getiren Yerlikaya, 81 ilde valiler, o şehirlere hizmet verenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bütün iş ve iş yerlerinin hep birlikte çok büyük çevresel hareket başlattığını anlattı.

Yerlikaya, İstanbul'da projeyi şubat ayında hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

''Kamuda tespit edilen 12 bin 700 binamızda bu işi başlattık. Bizim başka bir gezegenimiz, dünyamız, Türkiye'miz, İstanbul'umuz yok. Biz İstanbul'a, İstanbul bize ait. Çevrenin üzerimizdeki hakkını Sıfır Atık Eylem Planı'yla hayata geçirdiğimiz zaman doğru yönetmiş oluruz. Bu dünya kentinde bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını da aşacağımızı ümit ettiğimiz bu aziz İstanbul'umuzda evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz. Bunu sizlerle beraber başarmak istiyoruz ve başarabileceğimize inanıyoruz.''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, medyanın da konuya duyarlı olduğunu ve yapılan çalışmaları en güzel şekilde halka duyurduğunu aktardı.

Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

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Vali Yerlikaya Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu ve özek sektör temsilcileriyle bir araya geldiVali Yerlikaya Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu ve özek sektör temsilcileriyle bir araya geldi
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"Sıfır Atık Projesi" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı

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