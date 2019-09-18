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İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

İstanbul polisince düzenlenen operasyonlarda 7 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 800 tane kaçak puro, 237 kilo kaçak nargile tütünü, 950 paket halinde sigara tütünü ve benzeri mamul ele geçirildi.

İstanbul polisince düzenlenen operasyonlarda 7 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 800 tane kaçak puro, 237 kilo kaçak nargile tütünü, 950 paket halinde sigara tütünü ve benzeri mamul ele geçirildi. Değişik tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi, 16 ve 28 Ağustos tarihleri arasında Esenyurt, Üsküdar, Küçükçekmece, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında peş peşe operasyona imza attı.
Yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, 6 ilçede gerçekleştirilen baskınlarda 7 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 800 adet gümrük kaçağı puro, 950 paket halinde gümrük kaçağı sigara tütünü, 237 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 910 kilogram nargile tütünü imalatında kıyılmış tütün, 150 litre nargile tütünü imalatında kullanılan glikoz şurubu, 50 kilogram nargile imalatında kullanılan toz şeker, 5 litre nargile imalatında kullanılan aroma maddesi, 750 bin yaprak kaçak sigara kağıdı, 90 bin adet içi tütün doldurulmuş dolu makaron, 470 bin adet kaçak boş makaron, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan tütün doldurma makineleri, 45 şişe elektronik sigara likidi ve 8 bin 500 paket elektronik sigara katı likidi ele geçirildi.
Yakalanan Rıza A. (42), Ziya A. (33), Ertan K. (47), Fikret B. (55), Mehmet A. (39), Özbekistan uyruklu N.B. (28), M.I. (32), Yusuf G. (36), İshak D. (44), Kemal G. (22), Ömer U. (33), Eyüp Ş. (34), Rüya K. (24) ve Serkan Y. (39) isimli şahıslar hakkında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, ikametlerini, kenar mahallelerde kiralamış oldukları gecekondu ve depo görünümlü yerleri sigara ve nargile tütünü imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri, sağlıksız koşullarda ürettikleri ürünleri de piyasaya pazarladıkları ileri sürüldü.
Şahısların bu yolla büyük vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da sigara ve nargile tütününün de aralarında olduğu binlerce kaçak ürün ele geçirildi
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