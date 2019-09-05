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İstanbul’da silah imalatçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da polisin yakın takibe aldığı bir iş yerinde yapılan aramada silahlar ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.

İstanbul’da silah imalatçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı

İstanbul’da polisin yakın takibe aldığı bir iş yerinde yapılan aramada silahlar ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abuzer Burak A. adlı bir silah kaçakçısının Esenler ve Güngören’deki iş yerinde silah imalatı yapıldığı istihbaratını aldı. Yapılan çalışmaların ardından yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskında 6 adet sürgüsü olmayan namlusu açık tabanca, silah imalatında kullanılan 1 adet torna makinası, 6 adet sürgü, 8 adet yiv setli açık namlu, 39 adet 9 mm fişek, 1 adet boş şarjör ve 5 adet horoz tertibatı ele geçirildi.
Yasa dışı şekilde silah ürettiği ileri sürülen Abuzer Burak A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da silah imalatçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı

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