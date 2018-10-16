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İSTANBUL'DA SİLAH İMALATHANESİNE POLİS BASKINI: 13 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin  Anadolu yakasında bir silah imalathanesi kurulduğunu belirleyerek yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu yakasında bir silah imalathanesi kurulduğunu belirleyerek yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri sabah saatlerinde Anadolu yakasında çeşitli ilçelerde belirli adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2'si kuru sıkı toplam 9 tabanca, 4 şarjör, 24 tabanca kabzası, 220 tane değişik çaplarda mermi ile farklı markalara ait silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Organize polislerinin imalathaneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerin imalathanede yaptığı aramalar sırasında bulduğu silah kalıpları görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Silah kalıplarından görüntü
-Genel ve detaylar

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