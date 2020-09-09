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İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, geçmiş yıllarda Süper Lig’de futbol oynamış eski futbolcu M.A.

Esenyurt’ta bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, geçmiş yıllarda Süper Lig’de futbol oynamış eski futbolcu M.A. adlı kişiyi gözaltına aldı. Silah Kaçakçılığı yapan eski futbolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta yasa dışı yollarla atölyede kaçak olarak üretilen çok sayıda silahın suç örgütlerine pazarlandığı istihbaratını aldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Eylül tarihinde Esenyurt’ta bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, geçmiş yıllarda Süper Lig’de futbol oynamış eski futbolcu M.A. adlı kişiyi gözaltına aldı. Sevkiyat sırasında futbolcunun aracına baskın düzenleyen polis, arabada ve futbolcu M.A.’nın evinde 20 tabanca ve silah parçaları ele geçirdi. Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski futbolcu M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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