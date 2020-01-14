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  4. İstanbul'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

İstanbul'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir ilçesinde, trafikte silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavga sonrasında, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan sonra kaçan Medet A.P, Tolga B. ve Ezgi A. Kartal ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerden Medet P'nin silahı, Tolga B'nin de bıçağı kendisinin kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğ E, silah ve bıçakla yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir istanbul Silahlı kavga

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