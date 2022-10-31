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  4. İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların sesine çıkınca vuruldu

İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların sesine çıkınca vuruldu

31.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de arkadaşının yanına giden 20 yaşındaki bir genç, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganların, gencin arkadaşının adını söylediği ancak kendisi dışarıya çıktığı için o zannedilerek vurulduğu ortaya çıktı. Saldırı anı kameralara yansırken, bacaklarından vurulan genç tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet alım satım işi yapan Mert Can (20), saat 12.00 sıralarında tamirci arkadaşını ziyarete geldi. Genç burada arkadaşıyla vakit geçirdiği esnada biri kasklı diğeri maskeli olan motosikletli 2 şahıs işyerinin kapısının önüne geldi. Şahıslar ardından 5 kez gencin arkadaşının adını söyleyerek dışarıya çağırdı.

Saldırganların sesine çıkınca bacaklarından vuruldu
Arkadaşının müşteriyle ilgilenmesi nedeniyle kendisi sese yönelen genç, saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların yaklaşık 7 el ateş açması sonucu Mert Can sol bacağından 1, sağ bacağından ise 3 kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından saldırganlar hızla kaçarken, kurşunların hedefi olan genç ise panikle koşarak işyerine girip canını zor kurtardı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“KİM DİYE BAKAYIM DEDİM, VURULDUM”

Olayla ilgili ifade veren Mert Can, “Cumartesi günü 12 sıralarında arkadaşımın dükkanına arkadaşımı görmeye gittim. Arkadaşımla oturuyorduk. arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu. Bende kapının önünde sigara içiyordum. O esnada motor sesi duydum, motorla gelenler arkadaşımın ismini hitap ederek 5 defa seslendiler. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu, bende bakiyim kim diye yürüdüm. O esnada bir anda ateş etmeye başladılar. Toplam 7 el ateş ettiler, bir sol bacağımdan 3 de sağ bacağından vuruldum” dediği bilgisine ulaşıldı.

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