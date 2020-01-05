HABER
  4. İstanbul'da simit fiyatları arttı

İstanbul'da simit fiyatları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.
Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ UN VE SUSAMDAN KAYNAKLI
Simitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.
Simit tiryakisi olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktıEşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Konya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezasıKonya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.