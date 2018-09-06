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İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLİ GECE

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA  İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.  Görüntü dökümü: --------------- -Şimşek görüntüsü -Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.

Görüntü dökümü:
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-Şimşek görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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