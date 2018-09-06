İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLİ GECE

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.

Görüntü dökümü:

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-Şimşek görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

