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İstanbul'da şimşekli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 01:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.

İstanbul'da şimşekli gece

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.

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