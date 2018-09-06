İstanbul'da şimşekli gece

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.
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