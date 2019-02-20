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İstanbul'da sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

Şehir Hatları, Haliç hattı dışındaki tüm seferlerini iptal etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

Şehir Hatları AŞ yoğun sis nedeniyle Haliç hattı dışındaki tüm seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskihisar-Topçular seferinin ikinci bir duyuruya kadar karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin de saat 08.55 itibarıyla ikinci bildirime kadar iptal edildiği duyuruldu.

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