İstanbul'da sis

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Haliç'te etkili olan sis nedeniyle Eminönü'nde bulunan tarihi camiler sis arasında kayboldu.

