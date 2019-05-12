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İstanbul'da sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 08:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Haliç'te etkili olan sis nedeniyle Eminönü'nde bulunan tarihi camiler sis arasında kayboldu.

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