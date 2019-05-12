İstanbul'da sis

Murat SOLAK - Cemil \u00d6ZDEM\u0130R\/\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle baz\u0131 yerlerde g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi d\u00fc\u015ft\u00fc. Hali\u00e7'te etkili olan sis nedeniyle Emin\u00f6n\u00fc'nde bulunan tarihi camiler sis aras\u0131nda kayboldu.Yaz aylar\u0131nda \u015f\u0131k ve trend olman\u0131n ipu\u00e7lar\u0131\u0130stanbul'da sis\u00a0Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f, \u0130SAM iftar\u0131na kat\u0131ld\u0131
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