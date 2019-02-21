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İstanbul'da sis: Atatürk Havalimanı'na inemeyen uçaklar Bursa'ya yönlendiriliyor

21.02.2019 03:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da salı gününden bu yana etkili olan sis sebebiyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemedi. Adalar'dan Bostancı'ya giden bir motor da karaya oturdu.

İstanbul'da sis: Atatürk Havalimanı'na inemeyen uçaklar Bursa'ya yönlendiriliyor

İstanbul'da salı gününden bu yana etkili olan sis sebebiyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemedi. Adalar'dan Bostancı'ya giden bir motor da karaya oturdu.

Çarşamba günü akşam saatlerinde sis nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na inemeyen, Umman, Sudan ve Mısır'dan gelen üç uçak, Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Bursa'ya inen uçaklardaki yolcular, otobüslerle İstanbul'a taşındı.

Birçok vapur ve motor seferi sis nedeniyle iptal edildi.

Deniz trafiği de sisten olumsuz etkilendi. Gün içinde birçok vapor ve motor seferi iptal edilirken, akşam saatlerinde Adalar'dan Bostancı'ya giden yolcu motoru da karaya oturdu.

Büyükada ile Heybeliada arasında bulunan Kaşık Adası'nda karaya oturan motorun bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri, yolcuları tahliye etti.

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