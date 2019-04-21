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İstanbul’da sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

İstanbul’da, dün akşam saatlerinde hafif yağan yağmurun ardından, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, sürücülerin görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye düştü.İstanbul’da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu.

İstanbul’da sis etkili oldu

İstanbul’da, dün akşam saatlerinde hafif yağan yağmurun ardından, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, sürücülerin görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye düştü.
İstanbul’da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, bazı camilerin minarelerinin bir bölümü de sis içinde kaldı.
Sis nedeniyle sürücüler zaman zor anlar yaşarken, görüş mesafesi de yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

İstanbul’da sis etkili oldu

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