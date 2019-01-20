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İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 06:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi.

Görüntü Dökümü:
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-Boğazdan görüntü
-15 temmuz şehirler köprüsünden görüntü
-Çamlıca tepesinden görüntü
-TEM Otoyolundan görüntü
-Ortaköy'den görüntü
-Genel ve Detaylar

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