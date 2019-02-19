İstanbul'da sis etkili oluyor

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu. Sis kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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