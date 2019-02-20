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İstanbul'da sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 02:13 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.

İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.

Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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