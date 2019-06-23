İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: H\u00fcseyin CO\u015eKUN \/ \u0130STANBUL, (DHA) \n\u0130stanbul'da, \u00f6zellikle Bo\u011faz ve \u00e7evresinde sis etkili oluyor. Sis g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc adeta g\u00f6r\u00fcnmez oldu. Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!\u0130stanbul'da sis etkili oluyorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Ey\u00fcp Sultan t\u00fcrbesini ziyaret etti
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