İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

