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İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 05:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

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