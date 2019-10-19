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İSTANBUL’DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 07:50 | Son Güncelleme

*Şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

*Şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.
İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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