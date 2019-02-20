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İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştirilen uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan, THY ve Pegasus Havayolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanındaki hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının bulunduğu bölgelerde akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle her iki havalimanına iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken, bazı uçaklar İstanbul'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Marsilya-İstanbul uçağının Ankara'ya, Kiev-İstanbul uçağının İzmir'e, Viyana-İstanbul uçağının Ankara'ya, Minsk-İstanbul uçağının Ankara’ya yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY ve Pegasus Havayolları'nın bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen seferlerle ilgili bilgiye THY ve Pegasus Havayolları'nın internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada, sis etkisini sürdürüyor.

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Atatürk Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı sis

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