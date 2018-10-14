İstanbul'da sis kısa süreli etkili oldu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sabahın ilk saatlerinde kısa süreli sis etkili oldu. Yer yer etkili olan sis bulutları arasında gökdelenlerin tepelerinin gözden kaybolduğu görüldü. Sisle beraber görülen hafif yağmur da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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