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İstanbul’da sis manzaraları, havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis altındaki şehir manzaraları havadan görüntülendi.İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis yer yer etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis altındaki şehir manzaraları havadan görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis yer yer etkisini sürdürüyor. Sis nedeni ile bazı bölgelerde zaman zaman görüş mesafelerinin düştüğü görülürken, deniz ulaşımında aksamalar da yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğuna da yol açan sis altındaki İstanbul, havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde İstanbul’da bir çok noktanın sis altında kaldığı görülüyor.

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