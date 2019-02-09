IHAAW100509-ASA/09-02-2019
- İstanbul’da Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan prefabrik atölyelerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
09.02.2019 10:05:09 TSI
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