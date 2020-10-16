HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da skandal görüntü: Rehabilitasyon Merkezinde engelli bir genç, iple banka bağlandı

İstanbul’da skandal görüntü: Rehabilitasyon Merkezinde engelli bir genç, iple banka bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da engelli bir genç, kollarından iple banka bağlandı.

İstanbul’da engelli bir genç, kollarından iple banka bağlandı. İstanbul Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki olayla ilgili bakanlık inceleme başlattı.
İstanbul’da bir rehabilitasyon merkezinde gerçekleştiği iddia edilen olayda otizmli olduğu belirtilen çocuğun banklara oturtularak ellerinin arkadan bağlı bir sekilde bırakıldığı anlar çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde elleri bağlı vaziyette bulunan otizmli çocuğun bağlandığı yerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Avukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybettiAvukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybetti
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Vali Günaydın'dan korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Konya'da avukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybetti
Avukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybetti
Alevler içinde kaldı! Son anda kurtarıldı
Alevler içinde kaldı! Son anda kurtarıldı
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Önce Marmara'da sonra da tüm Türkiye'de etkili olacak
Uyarı geldi: Önce Marmara'da sonra da tüm Türkiye'de etkili olacak
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum
Süresiz nafaka kalkıyor mu?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.