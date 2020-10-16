İstanbul’da skandal görüntü: Rehabilitasyon Merkezinde engelli bir genç, iple banka bağlandı

İstanbul’da engelli bir genç, kollarından iple banka bağlandı. İstanbul Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki olayla ilgili bakanlık inceleme başlattı.

İstanbul’da bir rehabilitasyon merkezinde gerçekleştiği iddia edilen olayda otizmli olduğu belirtilen çocuğun banklara oturtularak ellerinin arkadan bağlı bir sekilde bırakıldığı anlar çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elleri bağlı vaziyette bulunan otizmli çocuğun bağlandığı yerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.

