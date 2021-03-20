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İstanbul’da ‘şok’ uygulamalarda 23 bin 478 kişi sorgulandı

20.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğünce üç farklı ilçede gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 23 bin 478 kişi sorgulandı, biri terörden, bir kısmı sahte kimlik ve uyuşturucu madde ticareti kapsamında olmak üzere 116 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğünce üç farklı ilçede gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 23 bin 478 kişi sorgulandı, biri terörden, bir kısmı sahte kimlik ve uyuşturucu madde ticareti kapsamında olmak üzere 116 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin metruk binalarda, park ve bahçeler ile yol denetimlerinde gerçekleştirdiği GBT uygulamalarında 58 aranan şahıs ve 16 faili firar şüphelisi gözaltına alınırken, denetimlerde 2 bin 42 araç da incelendi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğine yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde 110 ekip, havadan helikopter ve insansız hava aracı desteği ile geniş çaplı ‘şok uygulama’ yaptı. 24 saat esasına göre yapılan söz konusu uygulamalarda ilçe merkezleri ve kenar mahallelerdeki metruk binalar, halkın uğrak yerlerinden park ve bahçeler didik didik arandı, ilçelerin giriş ve çıkışlarında, ana arterlerde ve bulvarlarda durdurulan otomobiller titizlikle incelendi. 23 bin 478 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimlerde, 2 bin 42 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yakalama kararı bulunan kişiler polis kontrolüne takıldı
Söz konusu uygulamalarda aranan 58 şüpheli yakalanırken, 16’sı asker kaçağı, 16’sı faili firar ve 3’ü kabahatler kanunu kapsamında olmak üzere 35 kişi adli makamlara sevk edildi. Denetimler kapsamında kusurlu bulunan 3 araca işlem yapılırken, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait değişik çap ve markalarda 31 fişek ele geçirildi. Yine yapılan uygulamalar sırasında alkollü araç kullanmaktan dolayı bazı sürücülere adli ve idari para cezası uygulanırken, bu denetimlerde farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çeşitli adli vakalara dayalı olarak 116 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerin çoğunluğunun tutuklandığı öğrenildi.

Polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanun kaçaklarına karşı denetimlerine aralıksız devam eden İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer ilçelerde de benzer uygulamalarını sürdürüyor.

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