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İstanbul'da sokak satıcılarına şafak baskını: 40 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

İl genelinde uyuşturucu satışını engellemek ve tacirleri yakalamak için çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 250 polisin katılımıyla 32 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak baskınına Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslerde yapılan kontrol ve aramalar sonucunda 40 kişinin gözaltına alındığı, yüklü miktarda narkotik madde ele geçirildiği açıklandı. Ekiplerin, Esenyurt'ta bir eve girdiği nefes kesen anlar görüntülere yansıdı.

YURTDIŞINDAKİ İLK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN DEVAMI

Öte yandan, Sırbistan-Bulgaristan sınırında dün gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin extasy hap ele geçirilmişti. Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olma özelliği taşıyan operasyonda elde edilen bilgiler ışığında bu sabah İstanbul'da operasyonun düğmesine basıldığı bilgisine ulaşıldı.

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