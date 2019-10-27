HABER

İSTANBUL'DA SOKAKLARDA KEDİ VE FARELERİN OYUNU... KARGALAR SEYİRCİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Üsküdar ve Sultangazi'de kedi ve farelerin sokaktaki oyunları dikkat çekti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
Üsküdar ve Sultangazi'de kedi ve farelerin sokaktaki oyunları dikkat çekti. İlk görüntüler Üsküdar'dan. Bir sokak üzerinde kediye kafa tutan fare görenleri şaşırttı. Kediyle fare arasındaki düşmanlığı herkes bilir. Fakat bu görüntüler bilinenleri bir kenara bıraktırıyor. Selamiali Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Görüntülerde kedilerden biri patisiyle fareye vurmaya başlıyor. Fare kaçmaya çalışsa da kedi buna izin vermiyor. Bu sırada iki kedi ve kargalar da bu oyunu izliyor. Kedinin patisiyle her hamlesine fare zıplayarak karşılık vererek kafa tutuyor.

KEDİ İLE FARENİN OYUNU KAMERADA
Sultangazi'de de kedi ile farenin oyunu cep telefonu kamerasına kaydedildi. 50. Yıl Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
(ÜSKÜDAR)
-Fare ile kedinin kavgası
-Kedinin patisiyle fareye vurması
-Kargaların görüntüsü

(SULTANGAZİ)
--------------------
Kedini ve farenin oyunundan görüntüler

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan’dan 29 Ekim mesajıAK Parti Grup Başkan Vekili Turan’dan 29 Ekim mesajı
Asansör faciası! Yaralılar varAsansör faciası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde terfiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde terfiler

İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.