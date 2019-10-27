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İstanbul'da sokaklarda kedi ve farelerin oyunu... Kargalar seyirci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR ve Sultangazi'de kedi ve farelerin sokaktaki oyunları dikkat çekti.

Cengiz ÇOBAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR ve Sultangazi'de kedi ve farelerin sokaktaki oyunları dikkat çekti. İlk görüntüler Üsküdar'dan. Bir sokak üzerinde kediye kafa tutan fare görenleri şaşırttı. Kediyle fare arasındaki düşmanlığı herkes bilir. Fakat bu görüntüler bilinenleri bir kenara bıraktırıyor. Selamiali Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Görüntülerde bir kedi patisiyle fareye vurmaya başlıyor. Fare kaçmaya çalışsa da kedi buna izin vermiyor. Bu sırada iki kedi ile kargalar da bu oyunu izliyor. Kedinin patisiyle her hamlesine fare zıplayarak karşılık vererek kafa tutuyor.

KEDİ İLE FARENİN OYUNU KAMERADA

Sultangazi'de de kedi ile farenin oyunu cep telefonu kamerasına kaydedildi. 50. Yıl Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtuldu.

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