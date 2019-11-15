HABER

İstanbul’da şoke eden olay kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27’de Beşiktaş’ta meydana geldi.

Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27’de Beşiktaş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı. Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Bakan Selçuk: "Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ediyoruz"Bakan Selçuk: "Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ediyoruz"
Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesiTokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.