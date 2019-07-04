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İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yılın ilk beş ayında İstanbul'u 5.5 milyon turist ziyaret ederken en fazla ziyaretçi sırasıyla Almanya, İran ve Rusya'dan geldi - İstanbul Valiliği: - "Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı" - Vali Ali Yerlikaya: - "İstanbul Havalimanı, hub kimliğimizi çok daha güçlendirdi. Otellerimiz, yatak kapasitemiz, konaklama, servis ve hizmet kalitemizle dünyada 1 numarayız. Ücret politikalarımız çok rekabetçi. Bütün bunlar, İstanbul'umuzu bütün turizm çeşitlerinde eşsiz haline getirmektedir. Hedefimiz, tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3'tür. Başaracağız inşallah"

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin 2019 Turizm Raporu'nun açıklandığı ve turizmde son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerliyor." denildi.

- "En fazla ziyaretçi Almanya'dan"

Raporla ilgili verileri paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya'dan. Almanya'yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da." ifadesini kullandı.

İstanbul'un birkaç saatlik uçuşla dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı, hub kimliğimizi çok daha güçlendirdi. Otellerimiz, yatak kapasitemiz, konaklama, servis ve hizmet kalitemizle dünyada 1 numarayız. Ücret politikalarımız çok rekabetçi. Bütün bunlar, İstanbul'umuzu bütün turizm çeşitlerinde eşsiz haline getirmektedir. Hedefimiz, tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3'tür. Başaracağız inşallah."

Türkiye'yi ziyaret eden her 100 kişiden 42'sinin İstanbul'a geldiğini hatırlatan Yerlikaya, kent turizmine yönelik hedefleri gerçekleştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla çalıştıklarına değindi.

Raporda, 2019'un Ocak-Mayıs aylarında İstanbul'a 394 bin 925'i Almanya, 337 bin 428'i İran ve 290 bin 985'i Rusya'dan olmak üzere 5 milyon 415 bin 906 kişinin geldiği yer aldı.

Söz konusu üç ülkeyi Irak, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Suudi Arabistan takip etti.

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İstanbul Valiliği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rekor turist turizm

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