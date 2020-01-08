İstanbul’da son bir yılda fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı

2019 yılı içerisinde, İstanbul genelinde fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı. Şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, fuhuş yapma ve yaptırma, yalan beyan, kumar oynama ve oynatma, mühürde sahtecilik gibi pek çok farklı suçtan toplam 2 bin 243 kişiye işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin bir yıl içerisinde yaptığı operasyonlar neticesinde ise, fuhuş yaptırdığı belirlenen 16’sı yabancı toplam 125 kişiyle, fuhuş yaptırılan 99 Türk ve 84 yabancı olmak üzere toplam 183 mağdur yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5’i yabancı toplam 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, eskortluk yaptığı belirlenen 2’si yabancı toplam 4 kişi de gelen ihbarlar üzerine yakalanarak gerekli işlemlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.