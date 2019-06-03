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İstanbul'da son sahur gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 04:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Ramazan ayının son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da Ramazan ayının son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı. Ramazan davulcuları gece saatlerinde sokakları son kez dolaşırken, sahura kalkan bazı vatandaşlar da mahalle fırınlarında ekmek ve pide kuyruğuna girdi. Ramazan davulcuları Zeytinburnu'nda vatandaşları ilahilerle sahura uyandırırken, bazı davulcular da Bayrampaşa'da vatandaşlara maniler söyleyerek uyandırdı. Vatandaşlar evlerinde aileleri ile sahur yapmak için oturdukları mahallede bulunan fırınlara akın etti. Ramazan ayının son sahurunu aileleri ile dışarıda geçirmek isteyenler de Eyüpsultan'a geldi. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri aileleriyle dışarıda yiyerek sahur yapan vatandaşlar, Razaman ayının bitmesine üzüldüklerini dile getirdi.

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