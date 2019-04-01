İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ellerindeki verilere göre İstanbul'da sonucun daha önce ifade ettikleri gibi AK Parti ve Binali Yıldırım lehine olduğunu ifade ederek, "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, 'Milletimizin tercihi başımızın üstündedir' diyeceğiz. Aynı olgunluğu tüm kesimlerden beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.

Şenocak, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda, AK Parti'nin 15 seçim geçirmiş deneyimli bir teşkilata sahip olduğunu söyledi.

İlk defa seçim yapmadıklarını ifade eden Şenocak, "Her seçim sürecinde tüm seçim görevlilerimiz, sadık müşahitlerimiz, büyük bir gayret ve titizlikle görevlerini yerine getirmişlerdir. Her seçimde kendi verilerimize dayanarak, sonucu ilan ettik. Bugüne kadar yüzde 100 isabet oranıyla bunun resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük." diye konuştu.

Geçirdikleri 15 seçim sürecinde edindikleri tecrübenin önemine dikkati çeken Şenocak, "İlk defa sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Sorumluluğumuz, bu konuda vatandaşlarımızın iradesini, bir tek oy dahi olsa, sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır. Burada çok somut bir örneği kamuoyu ile paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.