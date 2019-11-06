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İstanbul'da soygun şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

Fatih'te iki iş yerinden silah zoruyla 250 bin dolar alarak kaçan 3 şüpheliden biri gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2 iş yerinden silah zoruyla 250 bin dolar alarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim'de Fatih'teki bir tekstil firmasının yüzleri maskeli ve yabancı dil konuşan 3 şüpheli tarafından soyulmasına ilişkin çalışma başlattı.

Firmadan 130 bin doları alarak kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve esnafın bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Şüphelileri yakalamak için Fatih'te çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni bir soygun ihbarı üzerine harekete geçti. Bir kargo şirketinden silah zoruyla 120 bin doları alarak kaçan şüpheliler takibe alındı.

Yaşanan kovalamaca sonrası ekipler, 3 şüpheliden birini yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin tekstil firmasını soyanlardan biri olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı Vali V. adliyeye sevk edildi.

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Fatih gözaltı soygun şüpheli

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