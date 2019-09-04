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İstanbul’da stadın aydınlatma direğinde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:18 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük Stadı’nın aydınlatma direğine çıkarak yarı çıplak bir şekilde intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Karagümrük Stadı’nda yaşandı.

Fatih Karagümrük Stadı’nın aydınlatma direğine çıkarak yarı çıplak bir şekilde intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Karagümrük Stadı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karagümrük Stadı’na gelen kimliği belirsiz şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine yarı çıplak bir şekilde çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın, şişme branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik aldı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla çıkan aydınlatma direğinin yüksekliğine çıkan polis ekipleri şahısla konuşarak uzun süre ikna etmek için uğraştı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, ekiplerce merdivenli itfaiye aracının sepetine alınarak aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü.
Öte yandan yaşanan ilginç anları ise vatandaşlar film izler gibi izleyip cep telefonlarına kaydetti. Polis ekipleri meraklı vatandaşları dağıtmakta zorluk yaşadı. İntihar girişinde bulunan kişi indirildiğinde meraklı vatandaşlar emniyet şeridini geçerek şahsı çekmeye çalıştı.

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