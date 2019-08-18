İstanbul'da su baskınları - İmamoğlu: Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan yoğun yağmurun, su baskınlarına neden olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Meteoroloji'nin uyarı yapmakta çok geciktiğini belirterek "Gecikme olması bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

Önce Eminönü ve Unkapanı bölgesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada" dedi.

İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz" dedi.

İBB dün İmamoğlu'nun yıllık izinde olduğunu açıklamıştı.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1162964627900137474?s=20