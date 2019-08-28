İstanbul'da su baskınlarıyla ilgili çalışma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte su baskınlarına çözüm olacak kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, kentteki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda, İstanbul il sınırlarındaki su taşkını yaşanan 107 noktanın tespit edildiği aktarılarak, Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 noktanın "kritik" olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu noktalardan 14'ünde sorunların kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktadaki sorunun ise Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacağı anlatılan açıklamada, "İBB, İstanbul’da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcayacak." ifadeleri kullanıldı.

