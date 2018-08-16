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İstanbul'da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan'ın bazı kesimlerinde yarın saat 15.00'ten itibaren 20 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İSTANBUL (AA) - Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan'ın bazı kesimlerine yarın saat 15.00'ten itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, ''Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi'' kapsamında, Malkoçoğlu - Habipler ana isale hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle, 17 Ağustos 15.00 ile 18 Ağustos 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

Çalışma nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle sıralandı:

"Sultangazi İlçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi.

Başakşehir İlçesi: Kayabaşı Mahallesi.

Arnavutköy İlçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi.

Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi Mahallesi." '

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