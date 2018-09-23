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İstanbul'da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da su kesintisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 8 ilçede bazı bölgelere 25-27 Eylül'de 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 25 Eylül Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında, bazı bölgeler 30 saat süreyle su alamayacak.

Su kesintisi uygulanacak ilçeler şöyle:

"Esenyurt'ta; Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi mahalleleri.

Avcılar'da; Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale mahalleleri.

Başakşehir'de; Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir mahalleleri.

Arnavutköy ilçesinin tamamı.

Çatalca'da; Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Büyükçekmece'de; Karaağaç Mahallesi.
Küçükçekmece'de; Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova mahalleleri.

Sultangazi'de; Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler mahalleleri.

Eyüpsultan'da; Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı mahalleleri."

Öte yandan BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ''Yeni Havalimanı Elektrik İletim Hatlarının Yapımı İşi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden; 25 Eylül 2018 Salı günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak.

Belirtilen tarihler arasında su alamayacak ilçeler şöyle:

"Gaziosmanpaşa'da; Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve Kazım Karabekir mahalleleri.

Sultangazi'de; Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl ve 75. Yıl mahalleleri.

Eyüpsultan'da; Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar mahalleleri.

Bayrampaşa'da; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri."

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