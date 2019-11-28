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İstanbul’da su zammı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin ret oyu vermesi ile iptal edildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin ret oyu vermesi ile iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi (0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. Mecliste bulunan AK Parti ve MHP grup meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla zam teklifi reddedildi. Mayıs 2020’ye kadar mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.

“Biz bundan 6 ay önce aynı mecliste İstanbullulara su indirimi müjdesi verdik”
Meclis sonrası basın açıklamasında bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP’li grup ve ilgili kurum tarafından İstanbullulara yaklaşık yüzde 80 oranında vuran su zammı teklifi geldi. Bu teklif çerçevesinde AK Parti grubu olarak zaten geçtiğimiz günlerdeki mecliste İSKİ gündeminin içerisinde var olduğunu bildiğinizden dolayı yaptığımız çalışmalar çerçevesinde sonuçları belirledik. Biz bundan 6 ay önce aynı mecliste İstanbullulara su indirimi müjdesi verdik. Özellikle şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten Başkan seçim kampanyası boyunca ve seçim süresince İstanbul sokaklarında dolaşarak aslında İSKİ’ye de iftira atarak bütün İstanbullulara şunu söylemişti: İstanbullular İSKİ tarafından çok yüksek bedelle su satışıyla muhatap oluyor demişti” şeklinde konuştu.

“Biz AK Parti grubu olarak bu zammı kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik”
Su zammını reddettiklerini belirten Göksu, “Önümüze bir teklif geldi. Yüzde 20 ile 80 oranla değişen farklı bir zam teklifi geldi. Biz AK Parti grubu olarak bu zammı hiçbir kategori de ve kademe de kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik. İstanbullulara hayırlı olsun. Bugünden itibaren rahat bir şekilde çeşmeden akan suları içebilirler. Çünkü artık zam gelmeyecek. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların lehine ve faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz. Teklif çerçevesinde bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme çerçevesinde İSKİ’nin ve İstanbul’un gerçeklerini dikkate alarak İSKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesinin getirmiş olduğu teklifin doğru bir teklif olmadığını, İstanbul halkının menfaatine olmadığını ayrıca İstanbul halkının aklıyla alay edercesine seçimde indirim kampanyası, seçimden sonra zam kampanyası gibi gerçekten İstanbul halkını kandıran bir pozisyondaki bir orana ya da bir teklife AK Parti grubu olarak hayır dedik ve geçit vermedik” diye konuştu.

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