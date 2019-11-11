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İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek. Vatandaşlar ise yeni zam haberine tepki gösterdi.

İnci Yazıcıoğlu, "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Siyasette verilen sözler tutulmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı. Yağmur da yağmadı su sıkıntısı var. Allah'ın suyuna bu kadar da zam gelmemesi lazım" diye konuştu.

Muhammet Beyazıt da, "Bir yandan su eksiliyor, bir yandan zam geliyor. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Allah sonumuz hayır etsin. Ne olacak bu milletin hali düzelecek mi, zamma karşıyız tek cümleyle" dedi.

İş yeri sahibi Ömer Karakaş ise, "Her şey zam olmuş. Biz de içeceği bir buçuk liraya sattığımız zaman insanlar 'niye bu kadar zam oldu' diye tepki gösteriyor. Bence biraz düşürsünler fiyatları" ifadelerini kullandı.

Yeni çıkarılan bütçe kitapçığına göre su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metre küp fiyatı, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 4,80 TL olacak. 11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife de aynı tarihten itibaren 7,20 TL olacak. İşyerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 aralıktan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki işyerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı 3,22 TL'ye çıkartılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat ise 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

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