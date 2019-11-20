İstanbul'da suç oranlarında düşüş

Ali ABLAY, İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valiliği 2019'un ilk 10 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre emniyet ve jandarma bölgesindeki suçlarda düşüş olduğu gözlemlendi.

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. İstanbul genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın etkin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Gece gündüz denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarı elde edildiği de vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri de yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE JANDARMA KOMUTANLIĞI BÖLGESİNDE SUÇ ORANI AZALDI

Açıklamada, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre bu yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlık yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den 12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e, araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği belirtildi.