HABER

İstanbul'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Ç. (33), 5 Temmuz'da Yayla Mahallesi'ndeki evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada, yaralama olayını Mehmet Kadri Y'nin gerçekleştirdiğini, Mahsum T. (20), Mustafa B. (20) ile Ferhat D'nin (19) de olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada Ziver Ç'nin Sabri Ç'nin yanında bir süre çalıştığı, daha sonra ayrılarak Faruk İ. ile eğlence mekanı işletmeye başladığı, bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu belirledi.

Ayrıca şüphelilerden Ferhat D'nin silahla tehdit, işkence ve gasp gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Bu arada, olayda yaralanan Ziver Ç'nin de Nidar Ç. ve Rıdvan Ç ile silahla tehdit ve iş yerine zarar verme gibi suçlarla ilgisini belirleyen polis, bu 3 şüpheli ile silahla yaralama olayıyla ilgili Ferhat D, Mehmet Kadri Y, Mustafa B. ve Mahsum T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ziver Ç, Nidar Ç. ve Rıdvan Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken Ferhat D, Mehmet Kadri Y, Mustafa B. ve Mahsum T. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
MHP’li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir”MHP’li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir”
Kıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandıKıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Şişli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.