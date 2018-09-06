İstanbul'da suç örgütüne dava

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi önünde geçen yıl çatışan iki suç örgütünden birinin yöneticisi ve üyesi olduğu gerekçesiyle 20 kişi hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç örgütünün 5 ayrı eylemine ilişkin iddianame hazırlandı.
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Necip Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Meçik ve Fatih Demir "maktul", örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Emrah Sever'in de aralarında bulunduğu 5'i firari 14'ü tutuklu, biri tutuksuz 20 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, firari şüpheli Emrah Sever'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 19 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, bahse konu suç örgütünün, Volkan Reçber'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ile geçen yıl İstanbul Adalet Sarayı önünde karşı karşıya gelerek, vatandaşların canlarını tehlikeye sokacak şekilde silahlı eylem yaptıkları anımsatıldı.
Suç örgütünün olası bir kolluk kuvvetinin operasyonunu engellemek ya da en az zaiyatla atlatmak amacıyla bir takım tedbirler aldığına değinilen iddianamede, örgüt üyelerinin gerçekleştirdikleri tüm eylemlerde kullandıkları araçları Alibeyköy Barajı'na attıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, soruşturma savcısının talimatıyla barajdan çıkarılan araçların bir kısmının çalıntı olduğunun belirlendiği hatırlatıldı.
Suç örgütü üyelerinin iletişimlerinde polis aracını haber vermek için "Ural" kodunu kullandığı ifade edilen iddianamede, Gazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların beyanlarına da yer verildi. Beyanlarda, bahse konu suç örgütünün üyelerinin, Gazi Mahallesi'nde diğer suç örgütüne ait olduğu iddia edilen ve içinde 7 Suriyeli'nin yaşadığı gecekonduyu yaktığı, gerek DHKP/C terör örgütü gerekse de kendi çıkarları için cinayet, gasp, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar işlediği kaydedildi.
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