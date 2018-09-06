HABER

İstanbul'da suç örgütüne dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Adliye önünde geçen yıl silahla çatışan iki suç örgütünden birinin yöneticisi ve üyesi olduğu gerekçesiyle 20 kişi hakkında dava açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi önünde geçen yıl çatışan iki suç örgütünden birinin yöneticisi ve üyesi olduğu gerekçesiyle 20 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç örgütünün 5 ayrı eylemine ilişkin iddianame hazırlandı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Necip Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Meçik ve Fatih Demir "maktul", örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Emrah Sever'in de aralarında bulunduğu 5'i firari 14'ü tutuklu, biri tutuksuz 20 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, firari şüpheli Emrah Sever'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 19 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, bahse konu suç örgütünün, Volkan Reçber'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ile geçen yıl İstanbul Adalet Sarayı önünde karşı karşıya gelerek, vatandaşların canlarını tehlikeye sokacak şekilde silahlı eylem yaptıkları anımsatıldı.

Suç örgütünün olası bir kolluk kuvvetinin operasyonunu engellemek ya da en az zaiyatla atlatmak amacıyla bir takım tedbirler aldığına değinilen iddianamede, örgüt üyelerinin gerçekleştirdikleri tüm eylemlerde kullandıkları araçları Alibeyköy Barajı'na attıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, soruşturma savcısının talimatıyla barajdan çıkarılan araçların bir kısmının çalıntı olduğunun belirlendiği hatırlatıldı.

Suç örgütü üyelerinin iletişimlerinde polis aracını haber vermek için "Ural" kodunu kullandığı ifade edilen iddianamede, Gazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların beyanlarına da yer verildi. Beyanlarda, bahse konu suç örgütünün üyelerinin, Gazi Mahallesi'nde diğer suç örgütüne ait olduğu iddia edilen ve içinde 7 Suriyeli'nin yaşadığı gecekonduyu yaktığı, gerek DHKP/C terör örgütü gerekse de kendi çıkarları için cinayet, gasp, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar işlediği kaydedildi.

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Kırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecekKırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecek
Van'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildiVan'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.