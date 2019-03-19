HABER

İstanbul’da suç örgütüne operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.D. isimli şahsın liderliğindeki Zeytinburnu ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçelerinde, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 368 tabanca fişeği ile 54 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Tunceli eski belediye başkanı DBP'li Altun'a 10 yıl hapisTunceli eski belediye başkanı DBP'li Altun'a 10 yıl hapis
Yüksek gerilim hattına değerek ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadıYüksek gerilim hattına değerek ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.