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İstanbul’da Süper Kupa heyecanı

14.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin son şampiyonları Liverpool ve Chelsea, Süper Kupa için İstanbul’da karşı karşıya geliyor.

İstanbul’da Süper Kupa heyecanı

UEFA bünyesinde ilk defa, bu denli prestijli bir müsabakayı bir kadın hakem yönetecek.Avrupa futbolunun kulüpler bazında en saygın kupalarından biri olan Süper Kupa bu gece İstanbul'da sahibini bulacak. Beşiktaş'taki Vodafone Park stadında, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu FC Liverpool ile son Avrupa Ligi şampiyonu FC Chelsea'yi karşı karşıya getiren müsabaka, TSİ 22:00'da başlayacak. İki İngiliz takımı arasında oynanacak maçı özel kılan bir neden de karşılaşmanın kadın orta hakemi Stephanie Frappart.

Birkaç hafta önce Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası'nın finalini yöneten 35 yaşındaki Fransız hakem Frappart, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından düzenlenen, erkek futbolundaki bu denli prestijli bir karşılaşmayı yönetecek ilk kadın olacak.

UEFA'nın Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Fransa birinci futbol liginde (Ligue 1) düzenli olarak görev alan Frappart ile ilgili olarak, "Futbol hakkında her şeyi biliyor ve mental açıdan çok güçlü. Bu maç için hazır" ifadesini kullandı.

Yardımcı hakemler de kadın

Süper Kupa karşılaşmasında Stephanie Frappart'ın yardımcıları da yine kadın hakemler. İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill eski tabirle "yan hakem" olarak sahaya çıkacak. Bu üçlüye saha kenarından dördüncü hakem olarak Türkiye'nin bu alandaki en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır eşlik edecek.

FC Liverpool'un başarılı Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, müsabakanın bir kadın hakem tarafından yönetilecek olmasını "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi. "Dünyada doğru kararı verebilecek kadar akıllı olamadığımız çok konu var. Ancak bir kadın hakemi çok ama çok önemli bir maça vermek akıllı bir karar. İlk defa yapılıyor, umarım son kez olmaz" diyen Klopp, bir gazetecinin zaman zaman saha kenarında hakemle yoğun tartışmalara girdiğini hatırlatması üzerine, "Bu kez en iyi yanımı göstermeye çalışacağım yoksa annem bana kızar" dedi.

Jürgen Klopp, Türkiye'deki statlarda maça çıkmakla ilgili olarak da, "Türk statlarında harika bir atmosfer oluyor. Yine böyle bir atmosfer yaşayacağımızı düşünüyorum. Türk taraftarlar Liverpool'u mu yoksa Chelsea'yi mi destekleyecek bilmiyorum, ancak burada belki de en gürültülü stadyumda oynayacağız" ifadesini kullandı

Güvenlik önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Süper Kupa müsabakasının güvenliği için özel önlemler aldı. Kentin tamamında 15 bin polis görev yapacak. Bunların 8 bin 500'ünün, stadyum çevresindeki emniyeti korumak için görev yapacağı bildirildi. Yaklaşık 38 bin seyirci kapasiteli Vodafone Park'taki müsabaka için FC Liverpool kulübünün 8 bin 500, Londra ekibi FC Chelsea'nin ise 5 bin bilet talebinde bulunduğu açıklandı.

Favori FC Liverpool

Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de ikinci sırada tamamlayan Şampiyonlar Ligi şampiyonu FC Liverpool bugünkü maçın favorisi. Geçtiğimiz haftasonunda oynanan Premier Lig ilk hafta karşılaşmasında Liverpool, Norwich City'i 4-1 mağlup etmişti. Eski futbolcusu Frank Lampard yönetimindeki Avrupa Ligi şampiyonu FC Chelsea ise ilk hafta karşılaşmasında Manchster United'a 4-0 mağlup oldu.

İki takımdan FC Liverpool, 1973 yılından bu yana verilen bu kupayı daha önce üç kez (1977, 2001, 2005), FC Chelsea da bir kez (1998) kazandı. Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar ise, beşer şampiyonlukla Bayern Münih ve AC Milan. Bu gece oynanacak maçın galibi ayrıca 4,5 milyon euro para ödülünün de sahibi olacak. Kaybeden takım da 3,5 milyon euro ile ödüllendirilecek.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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