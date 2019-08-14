İstanbul’da Süper Kupa heyecanı

UEFA bünyesinde ilk defa, bu denli prestijli bir müsabakayı bir kadın hakem yönetecek.Avrupa futbolunun kulüpler bazında en saygın kupalarından biri olan Süper Kupa bu gece İstanbul'da sahibini bulacak. Beşiktaş'taki Vodafone Park stadında, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu FC Liverpool ile son Avrupa Ligi şampiyonu FC Chelsea'yi karşı karşıya getiren müsabaka, TSİ 22:00'da başlayacak. İki İngiliz takımı arasında oynanacak maçı özel kılan bir neden de karşılaşmanın kadın orta hakemi Stephanie Frappart. Birkaç hafta önce Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası'nın finalini yöneten 35 yaşındaki Fransız hakem Frappart, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından düzenlenen, erkek futbolundaki bu denli prestijli bir karşılaşmayı yönetecek ilk kadın olacak. UEFA'nın Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Fransa birinci futbol liginde (Ligue 1) düzenli olarak görev alan Frappart ile ilgili olarak, "Futbol hakkında her şeyi biliyor ve mental açıdan çok güçlü. Bu maç için hazır" ifadesini kullandı.

Yardımcı hakemler de kadın Süper Kupa karşılaşmasında Stephanie Frappart'ın yardımcıları da yine kadın hakemler. İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill eski tabirle "yan hakem" olarak sahaya çıkacak. Bu üçlüye saha kenarından dördüncü hakem olarak Türkiye'nin bu alandaki en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır eşlik edecek. FC Liverpool'un başarılı Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, müsabakanın bir kadın hakem tarafından yönetilecek olmasını "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi. "Dünyada doğru kararı verebilecek kadar akıllı olamadığımız çok konu var. Ancak bir kadın hakemi çok ama çok önemli bir maça vermek akıllı bir karar. İlk defa yapılıyor, umarım son kez olmaz" diyen Klopp, bir gazetecinin zaman zaman saha kenarında hakemle yoğun tartışmalara girdiğini hatırlatması üzerine, "Bu kez en iyi yanımı göstermeye çalışacağım yoksa annem bana kızar" dedi. Jürgen Klopp, Türkiye'deki statlarda maça çıkmakla ilgili olarak da, "Türk statlarında harika bir atmosfer oluyor. Yine böyle bir atmosfer yaşayacağımızı düşünüyorum. Türk taraftarlar Liverpool'u mu yoksa Chelsea'yi mi destekleyecek bilmiyorum, ancak burada belki de en gürültülü stadyumda oynayacağız" ifadesini kullandı