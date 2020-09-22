İstanbul'da "şüpheli" gazeteci ölümü

Samsun'dan İstanbul'a giden Vltchek, kiraladığı aracın içinde ölü bulunmuştu.Rusya doğumlu ABD'li gazeteci Andre Vltchek, İstanbul'da ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, 57 yaşındaki belgeselci ve araştırmacı gazeteci Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek, Samsun'dan kiraladıkları araç ve iki özel şoförle birlikte İstanbul'a gitti.

Sabah saatlerinde Karaköy'de konaklayacakları otelin önüne ulaştıklarında eşinin hareket etmediğini gören Rossie İndira Vltchek, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vltchek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. DHA, Vltchek'in ölümünün polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiğini bildirdi.

Vltchek'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Chomsky ile kitap yazdı

Vltchek, internet sitesinde kendini "Batı Empeyalizmi'ne ve dünyaya empoze edilen Batı rejimine karşı savaşan bir devrimci, enternasyonalist ve gezgin" olarak tanımlıyordu.

Vltchek'in yazdığı kitaplar arasında ABD'li ünlü dil bilimci ve aktivist Noam Chomsky ile birlikte kaleme aldığı "Batı terörizmi üzerine" adlı kitap da bulunuyor.

Yine kendi internet sitesindeki bilgiye göre Vltchek; Irak, Suriye, Bosna, Ruanda ve Sri Lanka dâhil onlarca ülkedeki savaş ve çatışmaları takip etti.

DW,AP/CÖ,HS

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