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İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleşeceği Vahdettin Köşkü'ne geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne ulaştı. Erdoğan, yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel de katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
dörtlü zirve Recep Tayyip Erdoğan Suriye Vahdettin Köşkü

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