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İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Erdoğan ve Macron, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi.

Macron'u Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Erdoğan ve Macron, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı'nı seyrederek, bir süre sohbet etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan macron

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