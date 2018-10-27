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İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: (1) - "(İdlib'de) Sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" - "(Suriye'de) İnsanların geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'de sürdürülebilir bir ateşkes olması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, konuşmasında Suriye'de siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerektiğini vurgulayarak, 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye arasında İdlib'de bir ateşkes noktasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti.

Angela Merkel bu kapsamda, "Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Suriye'de siyasi çözümün gerekli olduğunun altını çizen Merkel, hem yurt dışındaki hem ülkelerindeki Suriyelilerin bir araya gelerek oy kullanabileceği bir seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmeleri konusuna ilişkin ise "İnsanların geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor." ifadesini kullandı.

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